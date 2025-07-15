كالاس: ننتظر خطوات ملموسة من إسرائيل لإتمام اتفاق تحسين الوضع الإنساني في غزة

وأضافت كالاس، في تصريحات لدى وصولها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، أن الاتحاد رصد مؤشرات إيجابية تتمثّل في إعادة فتح بعض المعابر، وإصلاح خطوط الكهرباء، وزيادة وصول شاحنات المساعدات، لكنها شددت على ضرورة "مزيد من الإجراءات الملموسة لتحقيق تحسن حقيقي لسكان القطاع".
وأوضحت أن الوزراء سيبحثون أيضًا الملف الإيراني، مع اقتراب المهل الخاصة بآلية "سناب‑باك" المرتبطة بالاتفاق النووي، مؤكدة استعداد بروكسل للعودة إلى المسار الدبلوماسي حفاظًا على الأمن الإقليمي.
وفي ملف أوكرانيا، رحّبت كالاس بإعلان الولايات المتحدة تقديم أسلحة جديدة لكييف، وكشفت أن الاتحاد "قريب جدًا" من إقرار حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد موسكو، متوقعة اعتمادها "اليوم أو غدًا".
وأضافت بأن العمل الأوروبي "يتطلّب دوما تفاوضا وشراكات واسعة"، مؤكدة استمرار الاتحاد في الضغط على روسيا عبر العقوبات وسقف أسعار النفط، حتى لو مضت دول مجموعة السبع من دون واشنطن في هذا الإطار.
وتعطلت الجولة الجديدة من العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا لأسابيع وسط خلاف مع سلوفاكيا بشأن خطط منفصلة لوقف تدريجي لواردات الغاز الروسي، ورفض مالطا تحديد سقف للسعر.
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