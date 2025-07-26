السبت 2025-07-26 05:22 م
 

ممر غامض يقود إلى قرية مدفونة منذ قرون في بريطانيا - صورة

بر
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   أثناء عمليات البحث عن القصدير في كورنوال، صادف عمال المناجم ممرًا حجريًا غامضًا تحت الأرض يُعرف محليًا باسم "فوجو". هذا الممر النادر لا يوجد إلا في غرب كورنوال، ما جعله اكتشافًا فريدًا رغم أنه لم يكن الهدف الأصلي للمنقبين.

اضافة اعلان


في ستينيات القرن التاسع عشر، تولى عالم الآثار دبليو سي بورلاسي مهمة التنقيب في الموقع، وركّز على الممر دون أن يدرك وجود قرية من العصر الحديدي خلفه، لم تُكتشف بالكامل إلا بعد نحو قرن من الزمن.


الحفريات اللاحقة كشفت عن بقايا قرية تُعرف باسم "كارن إيوني"، وتُعد من أفضل المستوطنات المحفوظة من تلك الحقبة في بريطانيا. تم العثور على جدران حجرية، منازل دائرية، قنوات تصريف، وحفر كانت تُستخدم كأساسات لمنازل خشبية اختفت مع مرور الوقت.


تشير الدلائل إلى أن القرية أُسست بين عامي 500 و400 قبل الميلاد، وتطورت تدريجيًا إلى أن أصبحت تضم منازل حجرية بفناءات في القرنين الثالث والرابع الميلاديين.


اعتمد سكان كارن إيوني على الزراعة وتربية المواشي، وكانوا جزءًا من شبكة تجارة القصدير القديمة. وتمتد حدود أراضيهم الزراعية على نحو 40 فدانًا، ما يدل على مستوى متقدم من التنظيم الزراعي في ذلك الزمن.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقف

فن ومشاهير دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية

فل

فن ومشاهير تامر حسني يهاجم عمرو دياب بسبب ترتيب الألبومات - صورة

فل

فن ومشاهير الرئيس اللبناني يعزي فيروز برحيل نجلها زياد.. وفنّانون لبنانيون ينعون "العبقري"

ل

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية

وةىلا

فن ومشاهير وليد توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد شائعة وفاته - فيديو

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

وةنتىالا

فن ومشاهير تأجيل عرض فيلم سيرة مايكل جاكسون إلى 2026

بربلا

منوعات من قلب البراكين.. تقنية جديدة لبناء مساكن من الحمم المنصهرة!



 
 





الأكثر مشاهدة