ممر غامض يقود إلى قرية مدفونة منذ قرون في بريطانيا - صورة

الوكيل الإخباري- أثناء عمليات البحث عن القصدير في كورنوال، صادف عمال المناجم ممرًا حجريًا غامضًا تحت الأرض يُعرف محليًا باسم "فوجو". هذا الممر النادر لا يوجد إلا في غرب كورنوال، ما جعله اكتشافًا فريدًا رغم أنه لم يكن الهدف الأصلي للمنقبين.

في ستينيات القرن التاسع عشر، تولى عالم الآثار دبليو سي بورلاسي مهمة التنقيب في الموقع، وركّز على الممر دون أن يدرك وجود قرية من العصر الحديدي خلفه، لم تُكتشف بالكامل إلا بعد نحو قرن من الزمن.



الحفريات اللاحقة كشفت عن بقايا قرية تُعرف باسم "كارن إيوني"، وتُعد من أفضل المستوطنات المحفوظة من تلك الحقبة في بريطانيا. تم العثور على جدران حجرية، منازل دائرية، قنوات تصريف، وحفر كانت تُستخدم كأساسات لمنازل خشبية اختفت مع مرور الوقت.



تشير الدلائل إلى أن القرية أُسست بين عامي 500 و400 قبل الميلاد، وتطورت تدريجيًا إلى أن أصبحت تضم منازل حجرية بفناءات في القرنين الثالث والرابع الميلاديين.



اعتمد سكان كارن إيوني على الزراعة وتربية المواشي، وكانوا جزءًا من شبكة تجارة القصدير القديمة. وتمتد حدود أراضيهم الزراعية على نحو 40 فدانًا، ما يدل على مستوى متقدم من التنظيم الزراعي في ذلك الزمن.





