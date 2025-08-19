الثلاثاء 2025-08-19 12:11 م
 

تايلاندي ينقذ قطة من صعقة كهربائية بإنعاش قلبي بطولي (فيديو)

الوكيل الإخباري-   أنقذ رجل تايلاندي يدعى "بينغ بينغ" قطة صُعقت كهربائيًا أثناء تسلقها عمودًا كهربائيًا، باستخدام تقنية الإنعاش القلبي الرئوي. وثق الفيديو اللحظة التي ضغط فيها على جانب جسم القطة وركّب رقبتها، مما ساعدها على استعادة وعيها بسرعة.

ويعمل بينغ بينغ (27 عامًا) مساعدًا بيطريًا في مستشفى كاسيتسارت التعليمي البيطري في بانكوك، ويشارك في البحث الأكاديمي في الطب البيطري. بعد إنقاذ القطة، نُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية بسبب صعوبات في التنفس.

