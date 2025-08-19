تايلاندي ينقذ قطة من صعقة كهربائية بإنعاش قلبي بطولي (فيديو)

ويعمل بينغ بينغ (27 عامًا) مساعدًا بيطريًا في مستشفى كاسيتسارت التعليمي البيطري في بانكوك، ويشارك في البحث الأكاديمي في الطب البيطري. بعد إنقاذ القطة، نُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية بسبب صعوبات في التنفس.
Apparently the cat in Thailand got electrocuted after climbing an electric pole, a good Samaritan giving it CPR. Fortunately the cat survived pic.twitter.com/yFbR0m5Mtn— @ (@anthraxxxx) August 5, 2025
