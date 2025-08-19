الثلاثاء 2025-08-19 12:11 م
 

جثتا أم ورضيعتها داخل سيارة غارقة بكاليفورنيا بعد اختفاء شهر

الثلاثاء، 19-08-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   عثرت السلطات على جثتي ويسبر أوين (36 عامًا) ورضيعتها البالغة من العمر 8 أشهر ساندرا مكارثي داخل سيارة ، غارقة في قناة مائية بولاية كاليفورنيا، بعد أكثر من شهر على اختفائهما.

وجاء الاكتشاف عقب جهود بحث مكثفة شاركت فيها مجموعة "مغامرات ذات هدف" وغواص يُدعى خوان هيريديا، وفقًا لما أوردت CBS News.


وكانت الأم وابنتها قد اختفتا في 15 يوليو، بعد مغادرتهما موعدًا طبيًا في إلك غروف بمقاطعة ساكرامنتو، ورُصدت سيارتهما آخر مرة عبر كاميرات مراقبة في مدينة أتواتر.


وأكد مكتب شرطة مقاطعة سان جواكين العثور على جثتيهما، فيما باشرت دورية الطرق السريعة التحقيق في ملابسات الحادث.


وقال شقيق أوين، ريتشارد، إن العثور على الجثتين يمنح العائلة بعض السكينة ويساعدهم على تقبل الفقد.

 

