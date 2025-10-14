ألطف مقطع ستراه اليوم#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/LDLDHQnnPS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 14, 2025
