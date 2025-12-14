الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر

وفي بيان نشرته الرئاسة السورية، أكد الشرع "تضامن سوريا مع عائلات الضحايا".
وشدد الرئيس السوري على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".
وقُتل جنديان أميركيان ومترجم مدني على يد مهاجم، استهدف رتلًا للقوات الأميركية والسورية، قبل أن يُقتل بالرصاص.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن المهاجم أحد أفراد قوات الأمن السورية، ويُشتبه في تعاطفه مع تنظيم "داعش".
وأعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 5 أشخاص يُشتبه في صلتهم بإطلاق النار في تدمر.
سكاي نيوز
