الأحد 2025-12-14 11:42 م

الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر

الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر
الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر
الأحد، 14-12-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري-  بعث الرئيس السوري أحمد الشرع برقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقتل جنود أميركيين بالهجوم الذي وقع في مدينة تدمر وسط سوريا، السبت.اضافة اعلان


وفي بيان نشرته الرئاسة السورية، أكد الشرع "تضامن سوريا مع عائلات الضحايا".

وشدد الرئيس السوري على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وقُتل جنديان أميركيان ومترجم مدني على يد مهاجم، استهدف رتلًا للقوات الأميركية والسورية، قبل أن يُقتل بالرصاص.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن المهاجم أحد أفراد قوات الأمن السورية، ويُشتبه في تعاطفه مع تنظيم "داعش".

وأعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 5 أشخاص يُشتبه في صلتهم بإطلاق النار في تدمر.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر

عربي ودولي الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

ل

عربي ودولي الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خرق وقف إطلاق النار بغزة

الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع والاتجار بالمخدرات

عربي ودولي الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع والاتجار بالمخدرات

ب

طب وصحة عامل خفي يعيق التطور المعرفي لدى الأطفال

اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة

أخبار محلية اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة

أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني

عربي ودولي أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني

ل

طب وصحة سر قدرة بكتيريا السل على البقاء



 






الأكثر مشاهدة