الإثنين 2025-12-15 01:43 ص

مصر .. قرار قضائي في قضية مقتل عروس المنوفية

الإثنين، 15-12-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري-   قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة المتهم بقتل زوجته في قرية ميت برة بمحافظة المنوفية إلى محكمة الجنايات، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في مصر مؤخرًا.اضافة اعلان


وأثارت هذه القضية الرأي العام في مصر نظرًا لملابساتها الغامضة، ودفاع والدة الزوج عنه في العديد من وسائل الإعلام، ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين إلى مهاجمتها والتعاطف مع العروس الراحلة، فضلًا عن حديث الطبيب الذي استدعته الأسرة فور وقوع الوفاة للحصول على تصريح الدفن، لكنه اشتبه في مقتلها فأبلغ الجهات الأمنية.

وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي تفاصيل صادمة تتعلق بوفاة الزوجة الحامل (20 عامًا)، حيث تعرّضت للضرب حتى الموت.

ووفق التحقيقات، اعترف القاتل بأنه لم يقصد قتل زوجته، بل ضربها على رأسها خلال مشادة كلامية بينهما، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وفقدانها حياتها، مضيفًا أنه شعر بالذهول والندم، ولم يتصور وصول الأمر إلى مقتلها.

