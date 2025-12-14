أستراليا تعلن حصيلة جديدة لعدد قتلى "هجوم الشاطئ"

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عبر منصة "إكس"، في وقت مبكر من صباح الإثنين بالتوقيت الأسترالي ، أن "16 شخصًا لقوا حتفهم، وما زال 40 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في بونداي".
ولم يحدد البيان ما إذا كانت الحصيلة تشمل أحد مطلقَي النار الذي قُتل في الهجوم.
وكانت الشرطة أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 11 شخصًا وإصابة 29.
وأكد مفوض شرطة الولاية مال لانيون، في مؤتمر صحفي أيضًا، أنه "بناءً على ملابسات الحادث الذي وقع هذا المساء، أعلنت أن ما جرى يُعد عملًا إرهابيًا".
وأضاف: "عثرنا على عبوة بدائية الصنع في سيارة مرتبطة بالمهاجم الذي قُتل".
ويشهد شاطئ بونداي، الأشهر في أستراليا، ازدحامًا كبيرًا في عطلات نهاية الأسبوع من المتنزهين والسباحين وراكبي الأمواج والسياح.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. قرار قضائي في قضية مقتل عروس المنوفية
-
المفاوضات الأمريكية الأوكرانية في برلين استمرت أكثر من خمس ساعات
-
الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر
-
الدفاع الروسية: إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
-
الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خرق وقف إطلاق النار بغزة
-
الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع والاتجار بالمخدرات
-
أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني
-
الداخلية السورية تعلن القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في هجوم تدمر