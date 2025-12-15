الإثنين 2025-12-15 01:43 ص

المفاوضات الأمريكية الأوكرانية في برلين استمرت أكثر من خمس ساعات

أرشيفية
الوكيل الإخباري- نقل موقع Live News الأوكراني، عن مصدر في مكتب فلاديمير زيلينسكي، أن الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والأوكراني الذي عقد في برلين انتهى بعد أكثر من خمس ساعات من انعقاده.

وأشار المصدر إلى أن زيلينسكي يعتزم التعليق على سير المفاوضات اليوم الاثنين، بعد اختتام الجولة التالية.

من جانبه أفاد موقع Public. News الأوكراني بأن الجانبين اتفقا على مواصلة المباحثات صباح اليوم الاثنين.

وعُقد أمس الأحد اجتماع بين الوفدين الأمريكي والأوكراني حول تسوية النزاع في أوكرانيا في المستشارية الاتحادية الألمانية في العاصمة برلين.


وضم الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب ورجل الأعمال.


بينما مثل الجانب الأوكراني كل من زيلينسكي، وأمين مجلس الأمن رستم عميروف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه غناتوف.


وغادر المستشار الألماني فريدريش ميرتس قاعة الاجتماعات بعد إلقاء كلمة ترحيبية مقتضبة بالوفدين .

 

