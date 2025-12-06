الجمهور السعودي يصنع اجواء تاريخيه في سوق واقف 🇸🇦❤️#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/zVXTbpAGnv— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 5, 2025
