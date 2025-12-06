تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

11:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756357 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر الجدول الرسمي لمنافسات نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي وضعت قرعتها المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا. اضافة اعلان





وسيفتتح "النشامى" مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب النمساوي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم 16 حزيران المقبل، وذلك عند الساعة السابعة صباحًا (التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي).



ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام نظيره الجزائري في الملعب ذاته يوم 22 حزيران، عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت الأردن.



وسيكون اللقاء الثالث والأخير للمنتخب في الدور الأول أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 27 حزيران في مدينة دالاس بولاية تكساس، عند الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت الأردن.

تم نسخ الرابط





