الأحد 2025-12-07 01:10 ص

تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026
تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026
السبت، 06-12-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-   أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر الجدول الرسمي لمنافسات نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي وضعت قرعتها المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.اضافة اعلان


وسيفتتح "النشامى" مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب النمساوي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم 16 حزيران المقبل، وذلك عند الساعة السابعة صباحًا (التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي).

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام نظيره الجزائري في الملعب ذاته يوم 22 حزيران، عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت الأردن.

وسيكون اللقاء الثالث والأخير للمنتخب في الدور الأول أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 27 حزيران في مدينة دالاس بولاية تكساس، عند الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت الأردن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

عربي ودولي التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

ترند العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

أخبار محلية الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

فيضان سد الوحيدي في معان

أخبار محلية فيضان سد الوحيدي في معان

تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

أخبار محلية تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

أخبار محلية بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

أخبار محلية التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية



 
 





الأكثر مشاهدة