تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

وسيفتتح "النشامى" مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب النمساوي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم 16 حزيران المقبل، وذلك عند الساعة السابعة صباحًا (التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي).
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام نظيره الجزائري في الملعب ذاته يوم 22 حزيران، عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت الأردن.
وسيكون اللقاء الثالث والأخير للمنتخب في الدور الأول أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 27 حزيران في مدينة دالاس بولاية تكساس، عند الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت الأردن.
