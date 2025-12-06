الأحد 2025-12-07 01:10 ص

فيضان سد الوحيدي في معان

فيضان سد الوحيدي في معان
فيضان سد الوحيدي في معان
السبت، 06-12-2025 11:33 م
الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة المياه والري مساء السبت، بدء فيضان سد الوحيدي في معان.اضافة اعلان


وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأودية حرصا على سلامتهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

عربي ودولي التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

ترند العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

أخبار محلية الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

فيضان سد الوحيدي في معان

أخبار محلية فيضان سد الوحيدي في معان

تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

أخبار محلية تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

أخبار محلية بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

أخبار محلية التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية



 
 





الأكثر مشاهدة