11:33 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة المياه والري مساء السبت، بدء فيضان سد الوحيدي في معان. اضافة اعلان





وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأودية حرصا على سلامتهم.





