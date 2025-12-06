فيضان سد الوحيدي في معان

وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأودية حرصا على سلامتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات
-
تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026
-
بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي
-
التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت
-
تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية
-
قرارات لتنظيم البيع داخل سوق الخضار المركزي بإربد
-
تفويض مديري التربية باتخاذ القرار بشأن دوام المدارس خلال الحالة الجوية
-
تأخير دوام مدارس في الأردن نظراً للظروف الجوية (تحديث)