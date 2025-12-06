الأرصاد تكشف المناطق الأكثر تأثرا بحالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري- تشير آخر صور الرادار الآن لدى إدارة الأرصاد الجوية إلى هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة الشدة في أجزاء من محافظة العاصمة، إضافة إلى هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة الشدة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة.

اضافة اعلان



ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين، إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والحذر من تشكل السيول.



وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس مائلا قليلاً للدفء في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق على فترات.



وفي ساعات المساء والليل تزداد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، تكون غزيرة احياناً في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.