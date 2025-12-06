تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 20 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 85.3 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان