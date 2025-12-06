السبت 2025-12-06 10:45 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

أرشيفية
السبت، 06-12-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 20 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 85.3 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

6ع

ا

ا

ا

ت

ي

ة

ت

