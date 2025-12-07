الأحد 2025-12-07 01:10 ص

الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات
الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات
الأحد، 07-12-2025 12:03 ص
الوكيل الإخباري-  ضمن المنتخب الوطني صدارة مجموعته في بطولة كأس العرب 2025، وذلك بعد تعادل منتخبي مصر والإمارات، السبت.اضافة اعلان


ويتصدر الأردن مجموعته بـ6 نقاط بعد فوزه على الإمارات والكويت، في حين رفعت مصر رصيدها إلى نقطتين بعد تعادلها مع الكويت والإمارات، بينما يملك كل من الكويت والإمارات نقطة واحدة.

وسيواجه الأردن منتخب مصر الساعي للتأهل، مساء الثلاثاء المقبل، فيما ستلتقي الكويت مع الإمارات في مباراة حاسمة قد تؤهل أحدهما في حال فاز الأردن على مصر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

عربي ودولي التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

ترند العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

أخبار محلية الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

فيضان سد الوحيدي في معان

أخبار محلية فيضان سد الوحيدي في معان

تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

أخبار محلية تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

أخبار محلية بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

أخبار محلية التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية



 
 





الأكثر مشاهدة