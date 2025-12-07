الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

ويتصدر الأردن مجموعته بـ6 نقاط بعد فوزه على الإمارات والكويت، في حين رفعت مصر رصيدها إلى نقطتين بعد تعادلها مع الكويت والإمارات، بينما يملك كل من الكويت والإمارات نقطة واحدة.
وسيواجه الأردن منتخب مصر الساعي للتأهل، مساء الثلاثاء المقبل، فيما ستلتقي الكويت مع الإمارات في مباراة حاسمة قد تؤهل أحدهما في حال فاز الأردن على مصر.
