الخميس 2025-05-29 05:36 م
 

خبيرة الذكاء الاصطناعي الجوهرة: تجربة Veo3 من غوغل لصناعة الفيديوهات… والنتيجة صادمة!

فلب
من الفيديو
 
الخميس، 29-05-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-   خبيرة الذكاء الاصطناعي الجوهرة : قمت بتجربة نموذج غوغل الجديد للذكاء الاصطناعي Veo3 لصناعة الفديوهات، والنتيجة صادمة

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