أمانة عمّان تنذر 19 موظفاً -أسماء

الوكيل الإخباري- أنذرت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء ١٩ موظفاً يتبعون عددا من الوحدات الإدارية في الامانة.



وقالت الأمانة، في اعلان، إنها تنذر الموظفين المذكورة أسماؤهم أدناه، المتغيبين عن مراكز عملهم مدة تزيد على عشرة أيام متتالية دون عذر مشروع، بضرورة العودة إلى عملهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم وذلك تجنباً للفصل من العمل، عملا بأحكام قانون العمل".

اضافة اعلان