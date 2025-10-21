أمانة عمّان تنذر 19 موظفاً -أسماء

وقالت الأمانة، في اعلان، إنها تنذر الموظفين المذكورة أسماؤهم أدناه، المتغيبين عن مراكز عملهم مدة تزيد على عشرة أيام متتالية دون عذر مشروع، بضرورة العودة إلى عملهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم وذلك تجنباً للفصل من العمل، عملا بأحكام قانون العمل".
