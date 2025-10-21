الثلاثاء 2025-10-21 01:50 ص
 

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات

الثلاثاء، 21-10-2025 12:35 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وفورونيج وساراتوف.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "في يوم 20 أكتوبر، من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:00 مساء بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الدفاعي الجوي 14 مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير عشر مسيرات فوق روستوف ، وثلاث فوق فورونيج، وواحدة فوق ساراتوف".

وتواصل قوات كييف استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق الروسية بالمسيرات بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في التصدي للمسيرات والتقدم على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.


هذا وأعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة لينينو في دونيتسك، لتصبح رابع بلدة حررها الجيش الروسي خلال الثلاثة أيام الأخيرة.

RT

 
 
