تغيير بسيط في روتينك اليومي يمنحك طاقة غير متوقعة

الوكيل الإخباري- تشير دراسة حديثة إلى أن مجرد الجلوس لمدة أقل بـ30 دقيقة يوميا يمكن أن يعزز مستويات الطاقة الطبيعية لدى الأشخاص من خلال تحسين وظائفهم الأيضية.



ووجد العلماء أن هذا التقليل البسيط في وقت الجلوس يحسن كفاءة الجسم في حرق الدهون والكربوهيدرات للحصول على الطاقة.



وتعد هذه النتائج مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعيشون أنماط حياة خاملة، والذين يواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض مثل القلب والسكري.

كما أظهرت أبحاث سابقة أن الروتين الخامل، خاصة عندما يقترن بعادات غذائية سيئة، يمكن أن يؤدي إلى استهلاك طاقة أكثر مما يستخدمه الجسم، ما يزيد من خطر المشاكل الصحية المزمنة.



ويشير الخبراء الطبيون إلى أن العادات اليومية تلعب دورا حاسما في قدرة الجسم على تكييف استخدام الطاقة، والتبديل بين أيض الدهون والكربوهيدرات حسب الحالة، وهي عملية تعرف باسم "المرونة الأيضية".



وتوضح الدكتورة تارو غارثويت، مؤلفة الدراسة من جامعة توركو في فنلندا: "الجسم السليم يحرق المزيد من الدهون في حالة الراحة، لكن بعد الوجبات وأثناء التمارين عالية الكثافة، يتحول مصدر الطاقة الرئيسي إلى الكربوهيدرات.و إذا كانت المرونة الأيضية معيبة، فإن مستويات السكر والدهون في الدم يمكن أن ترتفع، وبدلا من استخدامها لإنتاج الطاقة، قد يتم توجيه الدهون والسكريات الزائدة إلى التخزين".



وشملت الدراسة 64 بالغا غير نشيط بدنيا، وكانوا يواجهون عدة عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري. وبدلا من بدء برنامج تمارين منظم، تم تشجيع المشاركين في مجموعة التدخل على تقليل وقت جلوسهم اليومي بساعة واحدة من خلال دمج المزيد من الوقوف والحركة الخفيفة في حياتهم اليومية.



وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين نجحوا في تقليل وقت جلوسهم بمقدار 30 دقيقة على الأقل أظهروا مرونة أيضية أفضل وتحسنا في أكسدة الدهون أثناء التمارين الخفيفة، مقارنة بأولئك الذين ظلوا غير نشطين في الغالب.



وتختتم الدكتورة غارثويت: "يمكن تحقيق فوائد أكبر باتباع التوصية الخاصة بالنشاط البدني المتمثلة في ممارسة نشاط معتدل الشدة لمدة 2.5 ساعة أسبوعيا، لكن حتى الزيادة الصغيرة في النشاط البدني مفيدة، خاصة لأولئك الذين لا يمارسون نشاطا بدنيا".

RT