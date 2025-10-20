اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك

الوكيل الإخباري- نظم تجمع أبناء محافظة الكرك – مجلس عشائر الكرك اجتماعا حول مبادرة وزير الداخلية مازن الفراية الهادفة للحدّ من الأعباء المادية للمناسبات الاجتماعية المتعلقة بتكاليف الزواج والجاهات ومراسم الأفراح والأتراح، بحضور مدير شرطة الكرك غازي الرعود وعدد من وجهاء وشيوخ وأبناء المحافظة.

وشدّد محافظ الكرك قبلان الشريف على أهمية هذه المبادرة الوطنية التي تلامس احتياجات المواطنين مباشرة، داعيًا إلى تعميمها في مختلف مناطق المحافظة.



وأشار إلى عدد من المشاريع التنموية التي جرى تنفيذها في الكرك، ومنها مشروع التلفريك الذي هو قيد الانطلاق قريبًا، إضافةً إلى إعادة تشغيل مصنع الجمل الذي سيوفّر أكثر من 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.



من جانبه، قال رئيس مجلس تجمع أبناء الكرك، الشيخ سليمان الضمور، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى تعزيز القيم الإيجابية والعودة إلى العادات الأصيلة والبسيطة التي تُعبّر عن المحبة والاحترام بعيدًا عن المظاهر المبالغ فيها، مشيرًا إلى أهمية تعاون الجميع لإنجاحها.