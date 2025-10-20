اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك

وشدّد محافظ الكرك قبلان الشريف على أهمية هذه المبادرة الوطنية التي تلامس احتياجات المواطنين مباشرة، داعيًا إلى تعميمها في مختلف مناطق المحافظة.
وأشار إلى عدد من المشاريع التنموية التي جرى تنفيذها في الكرك، ومنها مشروع التلفريك الذي هو قيد الانطلاق قريبًا، إضافةً إلى إعادة تشغيل مصنع الجمل الذي سيوفّر أكثر من 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
من جانبه، قال رئيس مجلس تجمع أبناء الكرك، الشيخ سليمان الضمور، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى تعزيز القيم الإيجابية والعودة إلى العادات الأصيلة والبسيطة التي تُعبّر عن المحبة والاحترام بعيدًا عن المظاهر المبالغ فيها، مشيرًا إلى أهمية تعاون الجميع لإنجاحها.
وعبّر الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرة الوطنية التي تجمع بين المسؤولية المجتمعية والتنمية الاقتصادية، مؤكدين استمرار دعمهم لكل الجهود التي تهدف إلى خدمة أبناء محافظة الكرك وتعزيز وحدتهم وتكاتفهم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش
-
جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية
-
مراكز وهيئات شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9"
-
الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يدعون لدعم وتنشيط المسارات السياحية ودمجها
-
مهم لمربي المواشي في الطفيلة
-
جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الشمالية