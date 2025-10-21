الثلاثاء 2025-10-21 07:58 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الثلاثاء، 21-10-2025 06:00 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً الثلاثاء الموافق 21-10-2025، وذلك لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي ضمن خطتها الدورية لتحسين كفاءة الشبكات وضمان استمرارية التيار الكهربائي.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الفصل سيستمر من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً، وسيشمل المناطق التالية:
جزء من غور كبد، الوادي الأبيض، مضخات سلطة وادي الأردن، محطة سلوى الكايد، مزارع زيد الرفاعي، مزارع منذر حدادين، الشركة المتقدمة، مزرعة الأميرة بسمة، مزرعة الأمير محمد، علوان العلاونة، مزرعة الأمير علي، ريف الأميرة زين، ونظام الحقل الشمسي التابع للضمان الاجتماعي.
 
 
