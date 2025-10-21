فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيستمر من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً، وسيشمل المناطق التالية:
جزء من غور كبد، الوادي الأبيض، مضخات سلطة وادي الأردن، محطة سلوى الكايد، مزارع زيد الرفاعي، مزارع منذر حدادين، الشركة المتقدمة، مزرعة الأميرة بسمة، مزرعة الأمير محمد، علوان العلاونة، مزرعة الأمير علي، ريف الأميرة زين، ونظام الحقل الشمسي التابع للضمان الاجتماعي.
