الإثنين 2025-06-16 03:10 م
 

رصد الصواريخ التي أطلقت من شرق ايران نحو اسرائيل بالقرب من أبراج الكويت

ءربق
لقطات من الفيديو
 
الإثنين، 16-06-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-   رصد الصواريخ التي أطلقت من شرق ايران نحو اسرائيل بالقرب من أبراج الكويت

اضافة اعلان

 


 
gnews

أحدث الأخبار

الدفع الفوري (كليك)

اقتصاد محلي 7.2 مليارات دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي

ل

أسواق ومال البورصات العربية تسجل مكاسب بعد خسائر فادحة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تنظم يوماً طبياً مجانياً

يؤ

فيديو منوع رجل يحمّل "قوارير" مياه كبيرة على دراجة نارية لتوصيلها !

فغا

فيديو منوع مدرب سباحة يكشف تقنية للنجاة من الغرق في فيديو توعوي

بيق

فيديو منوع مقطع بالذكاء الاصطناعي يظهر كيف تبدو مدينتك بعد انفجار نووي

ل

أخبار محلية الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

ءربق

فيديو منوع رصد الصواريخ التي أطلقت من شرق ايران نحو اسرائيل بالقرب من أبراج الكويت



 
 





الأكثر مشاهدة