رصد الصواريخ التي أطلقت من شرق #ايران نحو #اسرائيل بالقرب من أبراج #الكويت #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/CX9osT4YMs— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 16, 2025
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