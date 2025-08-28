الخميس 2025-08-28 11:34 ص
 

شاهد: هكذا تتم عملية صناعة قلادة من الذهب الخالص

لقطات من الفيديو
 
الخميس، 28-08-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   شاهد: هكذا تتم عملية صناعة قلادة من الذهب الخالص

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات 6 ركائز تضع مجمع الملك الحسين للأعمال في طليعة الاستدامة الحضرية

ارشيفية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال

5 علامات تستدعي مراجعة طبيب الأسنان.. لا تهملها اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/health/55qt5zw

طب وصحة 5 علامات تستدعي مراجعة طبيب الأسنان.. لا تهملها

"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

أخبار محلية "مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فلسطين مستشار ماكرون: نحاول منع إسرائيل من دخول مدينة غزة



 
 





