الأحد 2025-12-14 02:12 م

نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل

نه
عبلة كامل
الأحد، 14-12-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، شائعات تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل ودخولها المستشفى، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وأن الصور المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان

 

وأضاف أن النقابة على تواصل مستمر معها، وأن التردد على المستشفيات لا يعني بالضرورة وجود أزمة صحية. وكشف أن الدولة توفر رعاية صحية لكبار الفنانين مثل محمد صبحي وعمر خيرت. عبلة كامل، من أبرز نجمات الدراما المصرية، عُرفت بأدوارها الصادقة وابتعدت عن الأضواء منذ 2010.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي

عربي ودولي وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي

نه

تكنولوجيا أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2

4

تكنولوجيا تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله

سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

أخبار الشركات سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

وزارة الطاقة

أخبار محلية اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

موقع الحادثة

عربي ودولي 10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

نه

فن ومشاهير نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل



 






الأكثر مشاهدة