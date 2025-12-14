ابنة المغنية التركية "غوللو" وراء قتل والدتها

الوكيل الإخباري- كشف اعتراف جديد في قضية وفاة المغنية التركية غول توت ("غوللو") أن ابنتها تويان دفعتها من نافذة الطابق الخامس، ما أسفر عن مقتلها.

وأعلن فريق الدفاع عن تويان انسحابه من القضية بعد تصاعد الشكوك حول تورطها عقب اعتقالها الأسبوع الماضي. ونفت الابنة أي مسؤولية عن الحادث، لكن صديقتها سلطانة نور أكدت في إفادتها أن تويان دفعت والدتها من النافذة.



ووفق وسائل الإعلام التركية، وقعت الحادثة ليلة 26 سبتمبر عندما كانت "غوللو" في غرفتها، ورُصدت الكاميرات دخولها قبل سقوطها. وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود أدوية مضادة للقلق في دمها، ما قد يكون تسبب في فقدان توازنها، لكن التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات.



القضية أثارت صدمة واسعة في الوسط الفني التركي وجمهور الفنانة، وسط متابعة حثيثة للتحقيقات حول ظروف وفاة "غوللو" في منزلها بمدينة يالوفا قرب إسطنبول