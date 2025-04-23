الأربعاء 2025-04-23 01:43 م
 

فتاة توثق معاناتها في مباراة بادل: أكل الشيبس بهدوء مستحيل!

غاتع
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   فتاة توثق معاناتها اثناء احدى مباريات البادل : اكل الشيبس وسط الهدوء صعب !

اضافة اعلان

 

  


 
gnews

أحدث الأخبار

قفبلر

فيديو منوع طفلة تُشاهد حلوى القطن لأول مره في حياتها

نععن

فيديو منوع خدمات طوارىء متوفرة في السيارات لا يعرف عنها الكثير !

عاتع

فيديو منوع معنى العبارة الشهيرة : "سقطَ واقفاً"

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشاً محلياً

لىبب

فيديو منوع استقبال لطيف لسيدة مسنّة في مزرعة بن سلمان للورد الطائفي

لاررلب

فيديو منوع فقط في السعودية : زوجة تدخل في منافسه مع زوجها على من يدفع الحساب

ت

أخبار محلية توجه حكومي لترخيص 4-3 منصات تداول رقمية في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية وزير الأوقاف: حريصون على دعم موظفي الوزارة بالقدس



 
 





الأكثر مشاهدة