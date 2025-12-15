الإثنين 2025-12-15 11:21 ص

متداول: وصفة لتخفيف التهابات اللثة وتقليل رائحة الفم

اتغان
من الفيديو
الإثنين، 15-12-2025 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   متداول: وصفة لتخفيف التهابات اللثة وتقليل رائحة الفم
 
اضافة اعلان

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي نظيره الصيني في عمّان الاثنين

جل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك

عربي ودولي ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي %13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

ت

فيديو منوع باع هذا الرجل سيارته بعد 34 عامًا ولم يستطع حبس دموعه 😢💔!

اى

فيديو منوع طفلة في الثانية من عمرها تُثير الإعجاب بعدما صنعت لنفسها وجبةً صحية ونظّفت بعدها 😍👏!

م

فيديو منوع أب يستقبل ابنته بعد عودتها من شهر العسل❤️🥺



 






الأكثر مشاهدة