بين قبول أم رفض ملفات الكوكيز.. ما هو الخيار الأفضل للمستخدمين؟

الوكيل الإخباري- أصبحت نوافذ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) جزءًا أساسيًا من تصفح الإنترنت، ورغم بساطة خيارَي «قبول الكل» أو «رفض الكل»، فإن لكل منهما تأثيرًا مباشرًا على الخصوصية.

ما هي الكوكيز؟

هي ملفات صغيرة تحفظها المواقع على جهاز المستخدم لتحسين تجربة التصفح، مثل تذكّر تسجيل الدخول أو التفضيلات. وتنقسم إلى:

كوكيز مؤقتة: تُحذف عند إغلاق المتصفح.

كوكيز دائمة: تبقى لفترة أطول وقد تُستخدم لتتبع السلوك، أحيانًا عبر مواقع متعددة.



قبول جميع الكوكيز:

يسمح بجمع بيانات التصفح واستخدامها في التحليل والإعلانات المخصصة، وقد يؤدي إلى تتبع موسّع ومشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.



رفض جميع الكوكيز:

يعطّل ملفات التتبع غير الضرورية ويُبقي الكوكيز الأساسية فقط، ما يعزز الخصوصية، وإن كان قد يؤثر على بعض الميزات.