بين قبول أم رفض ملفات الكوكيز.. ما هو الخيار الأفضل للمستخدمين؟

ما هي الكوكيز؟
هي ملفات صغيرة تحفظها المواقع على جهاز المستخدم لتحسين تجربة التصفح، مثل تذكّر تسجيل الدخول أو التفضيلات. وتنقسم إلى:
كوكيز مؤقتة: تُحذف عند إغلاق المتصفح.
كوكيز دائمة: تبقى لفترة أطول وقد تُستخدم لتتبع السلوك، أحيانًا عبر مواقع متعددة.
قبول جميع الكوكيز:
يسمح بجمع بيانات التصفح واستخدامها في التحليل والإعلانات المخصصة، وقد يؤدي إلى تتبع موسّع ومشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.
رفض جميع الكوكيز:
يعطّل ملفات التتبع غير الضرورية ويُبقي الكوكيز الأساسية فقط، ما يعزز الخصوصية، وإن كان قد يؤثر على بعض الميزات.
النصيحة:
يفضّل الخبراء اختيار «رفض جميع الكوكيز» عند الإمكان، مع مراجعة إعدادات المتصفح دوريًا لحذف الكوكيز القديمة وحظر كوكيز الطرف الثالث لحماية الخصوصية أثناء التصفح.
ارم نيوز
-
