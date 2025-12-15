7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2025 بنسبة 12.6% ليبلغ 606.6 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 14.9% ليبلغ 538.6 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.

