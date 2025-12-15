7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 ليبلغ 7,160.2 مليون دولار مقارنة بانخفاض نسبته 3.1% ليبلغ 6,691.7 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.7%.
