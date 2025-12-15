الإثنين 2025-12-15 03:34 م

7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

البترا
البترا
الإثنين، 15-12-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2025 بنسبة 12.6% ليبلغ 606.6 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 14.9% ليبلغ 538.6 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 ليبلغ 7,160.2 مليون دولار مقارنة بانخفاض نسبته 3.1% ليبلغ 6,691.7 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.7%.

 
 


