الإثنين 2025-12-15 03:34 م

3.7 مليارات دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الإثنين، 15-12-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.2% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، ليبلغ 3,725.5 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 14.9% لتبلغ 1,457.2 مليون دولار.

اضافة اعلان

 

وتظهر بيانات البنك المركزي الأردني، أن الحوالات الواردة من الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 24.1%، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة (21.2%)، ثم السعودية (20.7%)، يتبعها قطر (10.7%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (23.3%) من إجمالي الحوالات الواردة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غا

تكنولوجيا بين قبول أم رفض ملفات الكوكيز.. ما هو الخيار الأفضل للمستخدمين؟

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية وزارة العمل تبث رسائل توعوية

البترا

اقتصاد محلي 7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 3.7 مليارات دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 10 أشهر

حسان يستقبل رئيس وزراء الهند

أخبار محلية حسان يستقبل رئيس وزراء الهند

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم

ثث

فن ومشاهير نجل جليلة محمود ينهار باكيًا: حالتها الصحية حرجة ولا أحد يسأل عنها

فغ6

فن ومشاهير إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب



 




الأكثر مشاهدة