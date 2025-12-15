الإثنين 2025-12-15 03:34 م

نجل جليلة محمود ينهار باكيًا: حالتها الصحية حرجة ولا أحد يسأل عنها

جليلة محمود
الإثنين، 15-12-2025

الوكيل الإخباري-   انهار الفنان محمد المصري باكيًا خلال مداخلة هاتفية، كاشفًا عن تدهور الحالة الصحية لوالدته الفنانة جليلة محمود، بعد إصابتها بسدة رئوية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بسبب صعوبة شديدة في التنفس وانخفاض مقلق في مستوى الأكسجين.

وأوضح أن حالتها تفاقمت بعد إصابتها بفيروس تنفسي، مع وجود تضخم في الغدة الدرقية يُرجح أنه يضغط على القصبة الهوائية، ما يزيد من خطورة الوضع. وناشد المصري الجمهور الدعاء لوالدته، معربًا عن أمله في إدراجها ضمن مبادرة علاج الفنانين، موجّهًا الشكر لنقابة الممثلين على دعمها.

