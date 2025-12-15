نجل جليلة محمود ينهار باكيًا: حالتها الصحية حرجة ولا أحد يسأل عنها

وأوضح أن حالتها تفاقمت بعد إصابتها بفيروس تنفسي، مع وجود تضخم في الغدة الدرقية يُرجح أنه يضغط على القصبة الهوائية، ما يزيد من خطورة الوضع. وناشد المصري الجمهور الدعاء لوالدته، معربًا عن أمله في إدراجها ضمن مبادرة علاج الفنانين، موجّهًا الشكر لنقابة الممثلين على دعمها.
-
أخبار متعلقة
-
إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب
-
بعد وفاة شقيقته أمس.. عادل إمام يتلقى رسائل تعزية من نجوم الفن
-
بعد تصريحات ياسمين عبدالعزيز.. أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن زواجه
-
الموت يفجع الفنان المصري عادل إمام
-
نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل
-
ابنة المغنية التركية "غوللو" وراء قتل والدتها
-
من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟
-
العوضي يوضح موقفه من عودة العلاقة مع ياسمين عبد العزيز