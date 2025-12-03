هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

وقال الدكتور حسان في منشور عبر منصة "إكس": " نبارك لنشامى منتخبنا الوطني فوزهم في مستهل المشوار في بطولة كأس العرب، ونتطلع لأداء يزيدنا فخراً بهم في قادم المباريات."

