ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 75 نقطة تقريبا فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار عالميا
-
أوروبا تتوصل لاتفاق بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية
-
بنك إنجلترا المركزي يحذر من "فقاعة محتملة" في هذه الشركات
-
البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم قرض لأوكرانيا
-
ارتفاع الاحتمالات بشأن خفض الفائدة الأميركية
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا