الخميس 2025-12-04 01:31 ص

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
الخميس، 04-12-2025 12:11 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، أحد أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بأكثر من 400 نقطة، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 59.03 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 75 نقطة تقريبا فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 30 نقطة.
 
 


