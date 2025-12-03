تقرير يكشف علاقة لون الموز بفوائده الصحية

وذكر موقع "فيري ويل هيلث"، أنه لا توجد مرحلة "الأكثر صحة" لتناول الموز، ولكن فهم علاقة اللون بالقيمة الغذائية قد يساعد في اختيار الموز الذي يخدم الأهداف الغذائية.
يكون الموز الأخضر صلبًا ومعتدل المذاق، ويحتوي على كميات كبيرة من النشا المقاوم، وهو نوع من النشويات غير القابلة للذوبان يعمل مثل الألياف الغذائية.
ويخفض الموز الأخضر الاستجابة السكرية، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.
وفي هذه المرحلة يبدأ النشا المقاوم بالتحلل، ما يجعل الموز أكثر حلاوة وسهولة في الهضم، لكنه لا يحتوي على ألياف أكثر مقارنة بالموز الأصفر تمامًا.
وتصل معادن البوتاسيوم والحديد إلى أعلى مستوياتها في هذه المرحلة.
ويوفر هذا الموز الألياف والنشا بمستويات معتدلة، ويتميز بسكر أقل من الموز الأصفر وحلاوة خفيفة لطيفة على سكر الدم.
يصل الموز إلى مرحلة النضج الكامل عند اصفرار القشرة.
في هذه المرحلة يصبح الموز أكثر حلاوة، ويتحول معظم النشا إلى سكريات بسيطة مثل الغلوكوز، والفركتوز، والسكروز.
ويمتص الجسم هذه السكريات بسرعة، ما يجعل الموز الأصفر مصدرًا ممتازًا للطاقة السريعة.
رغم أن الألياف تقل في هذه المرحلة، فإنه يصبح أسهل في الهضم، ويوفر مضادات للأكسدة، ويساعد على دعم المناعة وصحة الخلايا.
يصل الموز إلى مرحلة النضج الشديد ويصبح أكثر حلاوة عندما تبدأ بقع بنية وسوداء بالظهور على القشرة.
في هذه المرحلة يختفي النشا وتكون الألياف في أدنى مستوياتها، ويكون السكر في أعلى مستوياته، ومع ذلك فإن مضادات الأكسدة تكون أيضًا في ذروتها، خاصة الفينولات والفلافونويدات.
ويكون الموز في هذه المرحلة طريًا وسهل الهضم، ويصبح خيارًا مثاليًا لوضعه في الخبز أو عصره.
