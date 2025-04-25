آلاف المشيعين في جنازة الشاب أنس أبو جميل - صورة

الوكيل الإخباري- خيّمت أجواء من الحزن العميق على مخيم البقعة اليوم الجمعة، بعد إعلان وفاة الشاب أنس أبو جميل، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصاباته جراء حادث سير مؤلم كان قد أُدخل على إثره إلى المستشفى قبل أيام.



وشهدت جنازته بعد صلاة الجمعة حضورًا مهيبًا، حيث تدافع الآلاف من أبناء المخيم والمناطق المجاورة لتوديع أنس إلى مثواه الأخير، وسط مشاهد مؤثرة ودموع لم تجفّ، تعبيرًا عن حجم الفاجعة.



وكان من المقرر أن تستقبل عائلة أبو جميل اليوم "عطوة اعتراف" بالتسبب بالحادث، إلا أن مشيئة الله سبقت، ورحل أنس قبل أن تنتهي إجراءات الصلح.



مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بخبر وفاة أنس،وعبّر من خلالها الأصدقاء والأقارب عن حزنهم العميق، وتداولوا صوره وذكرياته بكلمات تفيض بالألم والدعاء له بالرحمة والمغفرة.



المنطقة اتشحت بالسواد، والأسى خيّم على الوجوه، وكأن المخيم كله فقد أحد أبنائه... فأنس لم يكن مجرد شاب، بل كان رمزًا للأخلاق والمحبة بين الجميع.



إنا لله وإنا إليه راجعون

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