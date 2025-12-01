فريق طبي يحقق معجزة في مصر

ووصلت الطفلة إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية تعاني من تسمم حاد واضطراب في الوعي وقيء مستمر، مما جعلها تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكن تدخلاً سريعًا ومهنيًا من الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد الشيخ، استشاري طب الأطفال، وبمعاونة طاقم تمريض مدرب على أعلى مستوى، غيّر المصير.
وكشف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور أحمد البيلي، أن الفريق طبق بروتوكول الطوارئ الخاص بتسمم فوسفيد الألومنيوم فور وصول سيارة الإسعاف، دون إضاعة دقيقة واحدة، مما أدى إلى استقرار العلامات الحيوية للطفلة وتحسن حالتها تدريجيًا، وتتلقى حاليًا الرعاية اللازمة لاستكمال شفائها.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه فور وصول سيارة الإسعاف تعامل الأطباء مع الحالة وفق بروتوكول الطوارئ الخاص بتسمم فوسفيد الألومنيوم دون إضاعة دقيقة واحدة، وهو ما كان له العامل الحاسم في استقرار العلامات الحيوية للطفلة وتحسن حالتها تدريجيًا بعد أن كانت في مرحلة الخطر الداهم.
ودعت وزارة الصحة الأهالي إلى توخي الحذر الشديد من "حبة الغلة القاتلة" التي باتت ضيفًا ثقيلاً يهدد البيوت، مشددة على ضرورة الإسراع بالتوجه إلى المستشفيات فور الاشتباه في حالات التسمم، حيث إن الدقائق الأولى هي الفاصل بين الحياة والموت.
و"حبة الغلة" أو فوسفيد الألومنيوم هو مبيد حشري يُستخدم لحفظ الغلال من الحشرات، لكنه تحول إلى "قاتل صامت" شائع في حالات الانتحار أو الحوادث، خاصة بين الشباب والمراهقين في المناطق الريفية.
ويطلق غاز الفوسفين السام عند ملامسته للرطوبة في المعدة، مما يسبب فشلًا متعدد الأعضاء ووفاة سريعة، مع معدلات وفيات تصل إلى 90% في كثير من الحالات إذا لم يُعالج فورًا.
وشهدت مصر مئات الحالات سنويًا مع حملات توعية متكررة من وزارة الصحة لتقييد بيعه وحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، مما يجعل النجاح في إنقاذ هذه الطفلة نادرًا نسبيًا، ويعكس تحسن منظومة الطوارئ في المستشفيات الحكومية بفضل التدريبات والتجهيزات الحديثة.
روسيا اليوم
-
