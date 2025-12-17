طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور

شراء الرمان
الخطوة الأولى لضمان بقاء الرمان طازجًا حتى استخدامه هي البدء في تخزينه قبل العودة إلى المنزل من السوق. عند شراء رمان كامل، لا ينبغي التركيز كثيرًا على عيوب السطح البسيطة، حيث لا يدل وجود بعض الخدوش أو البقع غير المتساوية على جودة رديئة، إنما يجب التركيز على الشكل والوزن، فهما يكشفان مدى عصارة البذور في الداخل.
يقول ديريك ميلر، خبير في مجال إنتاج الرمان: "يميل الكثيرون إلى التركيز على اللون، لكن الوزن هو الدليل الحقيقي"، موضحًا أن ثمرة الرمان "ثقيلة الوزن بالنسبة لحجمها تعني أنها مليئة ببذور غنية بالعصير".
وفي حالة شراء بذور الرمان الجاهزة، يجب التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والتخطيط للاستمتاع بها بحلول ذلك الوقت.
تخزين الرمان الكامل
يتمتع الرمان الكامل بفترة صلاحية طويلة بشكل مدهش، ولكن فقط إذا تم تخزينه بشكل صحيح.
يُفضّل الرمان بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. وبينما يُعدّ وضعه على سطح المطبخ أو وعاء الفاكهة خيارًا جيدًا إذا كان سيتم تناوله خلال يومين، فإن البراد هو الخيار الأمثل للتخزين لفترة أطول.
تقول جيني فينك، اختصاصية تغذية في دورية Metabolic Dietitian: "يعتقد الكثيرون أنه يجب تخزين الرمان على سطح المطبخ، لأن معظم متاجر البقالة تبيعه في درجة حرارة الغرفة".
سواء تم تخزين الرمان على سطح المطبخ أو في البراد، لا يتم غسل الفاكهة قبل التخزين، فالقشرة توفر حماية طبيعية. إذ يمكن أن تؤدي الرطوبة المتبقية على القشرة بعد الغسيل إلى تلفها.
ويجب فصل الرمان عن الفواكه المنتجة للإيثيلين مثل التفاح والموز، التي قد تُسرّع من تلف الرمان.
مدة صلاحية الرمان الكامل
في درجة حرارة الغرفة: على المنضدة، يمكن أن يبقى الرمان صالحًا لمدة تصل إلى أسبوع.
في البراد: يُحفظ في درج الخضراوات أو في مكان بارد وجيد التهوية، ويمكن أن يبقى صالحًا لمدة تصل إلى شهرين.
تخزين بذور الرمان
بمجرد إزالة البذور من الرمان، تبدأ فترة صلاحيته بالتناقص. يقول ميلر: "القشرة هي الحماية المثالية للطبيعة، فهي تحافظ عليها في حالة ممتازة للأكل، ولكن بمجرد استخراجها، يجب تبريدها وإلا ستتخمر أو تفسد".
تقترح فينك تجفيف البذور تمامًا قبل تخزينها في وعاء ضحل محكم الإغلاق. ويشير ميلر إلى أن إضافة بطانة صغيرة من منشفة ورقية أسفل العبوة يساعد على تجميع أي رطوبة متبقية، مما يجعلها طازجة لفترة أطول.
مدة صلاحية بذور الرمان
عند التخزين في وعاء محكم الإغلاق في البراد: تدوم بذور الرمان لمدة تصل إلى أسبوع.
بذور الرمان المُعبأة: يجب التحقق من تاريخ الاستخدام الموصى به، والتأكد من بقائها مبردة.
تجميد بذور الرمان
يمكن تجميد بذور الرمان لاستخدامها لاحقًا. يتم فرد البذور على صينية خبز لتجميدها بشكل فردي، ثم نقلها إلى كيس آمن للاستخدام في الفريزر مع إزالة أي هواء زائد، وتخزينها لمدة تصل إلى شهرين.
علامات تلف الرمان
على الرغم من أن الرمان يتمتع بفترة صلاحية طويلة، فإنه يفسد في نهاية المطاف، وتكون العلامات واضحة:
البذور: ظهور فقاعات أو تجمع سائل حليبي في قاع العبوة يدل على بدء التخمير ويجب التخلص منها، كما أن أي عفن على السطح غير مرغوب فيه.
الرمان الكامل: القشرة الخارجية تقدم دلائل جيدة، فالبقع البنية الداكنة أو الصفراء الطرية تشير إلى تعفن داخلي، ويُفضل فتح الثمرة وفحص البذور قبل تناولها أو رميها فور ظهور العفن.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
دراسة: كوكب الأرض يفقد أنهاره الجليدية بوتيرة "مرعبة"
-
فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب
-
صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)
-
شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور
-
أصغر جزيرة مكتظة في العالم.. حياة آمنة بلا سيارات ولا جرائم - صور
-
فأر طليق يُثير الفوضى على متن رحلة جوية متجهة إلى جزيرة أروبا (فيديو)
-
كيف تتكيف الثعابين مع برد الشتاء؟
-
الطريقة الصحيحة لتنظيف المعاطف دون إلحاق الضرر بها