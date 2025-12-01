الأربعاء 2025-12-17 12:30 ص

عملاق الألماس الروسي ALROSA يحدد موعدا تقريبيا لنفاد الألماس في العالم

الوكيل الإخباري- أعلن عملاق الألماس الروسي ALROSA عن موعد تقريبي لنفاد الاحتياطيات المجدية اقتصاديا من المعدن الثمين والبالغة 1.8 مليار قيراط وذلك خلال 20 عاما في حال استمرت وتيرة الإنتاج الحالية.

قال سيرغي تاخيف، رئيس إدارة التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في شركة "ألروسا"، لوكالة "نوفوستي": "تبلغ تلك الاحتياطيات المجدية اقتصاديا لعشرين عاما إذا استمرت وتيرة الإنتاج الحالية عند 90 مليون قيراط سنويا، أما في حال تراجع الإنتاج فستكفي هذه الاحتياطيات ما بين 50 إلى 60 عاما".

وأضاف تاخيف: "التقدير الحالي للاحتياطيات المجدية اقتصاديا من الألماس، عند الأسعار الحالية، هو 1.8 مليار قيراط. وهذا يكفي تقريبا لعشرين عاما بمعدل إنتاج سنوي قدره 90 مليون قيراط".

وأشار تاخيف إلى أن أكثر من نصف هذه الاحتياطيات موجودة في روسيا، في حين تتركز الحصة المتبقية أساسا في إفريقيا، خصوصا في بوتسوانا وأنغولا. وأوضح أن أستراليا قد "خرجت من السباق"، كما أن كندا لا تؤثر حاليا على توزيع الألماس العالمي.


وأضاف المسؤول التنفيذي: "إذا استمر الإنتاج العالمي من الألماس في الانخفاض سنويا، فقد تكفي الاحتياطيات الحالية البالغة 1.8 مليار قيراط لنحو 50 إلى 60 عاما".


وتابع قائلا: "بالرغم من أن أحجار الألماس تصبح أقل وفرة، إلا أنها لن تختفي بأي حال، فهي جزء من تاريخ البشرية وثقافتها منذ آلاف السنين".


وأوضح: "من غير المرجّح أن نشهد نقصا حادا في الألماس، لكننا نأمل أن نشهد قريبا ارتفاعا تدريجيا في أسعاره".

 

RT

 
 


