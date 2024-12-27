آلاف المواطنين يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات المملكة

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الوكيل الإخباري- أدى آلاف المواطنين عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء التي دعت إليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف محافظات المملكة، نظرا لتأخر نزول المطر وأحياء للسنة النبوية الشريفة. اضافة اعلان





وكانت الوزارة قد حثت المصلين في بيان صحفي على الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أصحابها وصلة الأرحام، تعزيزا للقيم النبيلة وطلبا لرحمة من الله تعالى.





