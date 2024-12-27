آلاف المواطنين يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات المملكة

وكانت الوزارة قد حثت المصلين في بيان صحفي على الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أصحابها وصلة الأرحام، تعزيزا للقيم النبيلة وطلبا لرحمة من الله تعالى.
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