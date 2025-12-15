القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين

وقال القاضي: مبارك للنشامى الأبطال، في إنجاز يراكم على إنجاز، ومبارك لراعي الرياضة الأول جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الذي آزر الأبطال من أرض الملعب، ومبارك لسمو الأمير علي ابن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولأبناء شعبنا العظيم والجمهور الأردني الذي وقف إلى جانب النشامى في كل المحطات.
وختم القاضي بالقول: إن بطولة كأس العرب تعزز من محبتنا في أقطار أمتنا العربية، ومثلما نبارك لنشامى المنتخب، نوجه تحية التقدير والمحبة لإخوتنا السعوديين، وحظا أوفر لمنتخبهم الشقيق.
-
أخبار متعلقة
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب
-
العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية