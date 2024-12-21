أبو السمن يتفقد مشروع تصريف المياه على طريق البحر الميت

واطلع أبو السمن على سير الأعمال في المشروع الذي يتضمن تنفيذ شبكات تصريف مياه جوفية وسطحية بطول نصف كلم تقريبا، بالإضافة لإعادة إنشاء العبارات الاسطوانية، وإعادة إنشاء لكامل طبقات الطريق ضمن أعلى المواصفات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وتكوينها الطبوغرافي والجغرافي.
ووجه أبو السمن إلى تسريع وتيرة العمل لضمان إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة نظرا لأهمية الطريق وكثافة الحركة المرورية عليه.
ويعتبر هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة في المنطقة المقابلة لمسجد العدسية "منطقة النبعات" على طريق البحر الميت من المشاريع الوقائية التي تحرص الوزارة على تنفيذها لضمان ديمومة الطريق وسلامة مستخدميه وخدمة السكان المحليين.
يذكر أن كلفة المشروع التقديرية تبلغ نحو مليون دينار، ومدة تنفيذ الأعمال 120 يوم عمل.
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