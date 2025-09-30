أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية

ونقل السفير أبو الفول تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياته للشعب السعودي الشقيق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب سمو ولي العهد السعودي نقل تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتحيّات سموه وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مبديًا اهتمام الحكومة السعودية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عبدالمجيد السماري.
ويُشار إلى أنّ السفير أبو الفول باشر عمله في الرياض وقدّم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السعودية، في 8 تشرين الأول 2023.
