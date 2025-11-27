الخميس 2025-11-27 11:40 ص
 

وزير الخارجية يترأس أعمال المنتدى الإقليمي الـ10 لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الخميس، 27-11-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى برشلونة يترأس خلالها والممثّلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه إسبانيا، كما سيشارك في الاجتماع الوزاري لإطلاق "ميثاق المتوسط".اضافة اعلان


وسيلتقي الصفدي عددًا من نظرائه المشاركين في أعمال المنتدى.
 
 
