الخميس 2025-11-27 11:38 ص
 

الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين
جانب من الجولة
 
الخميس، 27-11-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-   في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، جاءت متابعة مدير التربية والتعليم للواء ناعور د. هيفاء الخريشا صباح اليوم لواقع مدرسة حسبان الثانوية للبنين بعد المنخفض الجوي الأخير، حيث تركّزت المتابعة على سلامة السور والمرافق الخارجية والتأكد من جاهزيّة المدرسة لاستقبال الطلبة. اضافة اعلان


ورافق الخريشا خلال الجولة رئيس قسم الأبنية م. عبدالله أبو لحية، حيث اطلعت على الأعمال المُنجزة في المدرسة خاصة في محيط السور والمرافق الخارجية، وما تمَّ اتخاذه من إجراءات فنيّة لضمان ثباتها وسلامتها.

وأكدت الخريشا حرص المديرية على المتابعة المستمرة لمعالجة أي ملاحظات قد تنتج عن الظروف الجوية، مُشيرةً إلى أن قسم الأبنية يواصل عمله بشكل مستمر لضمان جاهزيّة المدارس.

وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم في متابعة الأبنية المدرسية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية رئيس المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يتراجع متجها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

المهندس هيثم القعقاع

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المهندس هيثم القعقاع

الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

أخبار محلية الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

شخص يجلس على الأريكة ويقوم بتدفئة يديه باستخدام مدفئة كهربائية

أخبار محلية المواصفات والمقاييس: تشديد الرقابة على المدافئ وأسطوانات الغاز

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس عودة الأمطار إلى المملكة بهذا الموعد

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة