الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

ورافق الخريشا خلال الجولة رئيس قسم الأبنية م. عبدالله أبو لحية، حيث اطلعت على الأعمال المُنجزة في المدرسة خاصة في محيط السور والمرافق الخارجية، وما تمَّ اتخاذه من إجراءات فنيّة لضمان ثباتها وسلامتها.
وأكدت الخريشا حرص المديرية على المتابعة المستمرة لمعالجة أي ملاحظات قد تنتج عن الظروف الجوية، مُشيرةً إلى أن قسم الأبنية يواصل عمله بشكل مستمر لضمان جاهزيّة المدارس.
وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم في متابعة الأبنية المدرسية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.
