الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

11:03 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755359 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، جاءت متابعة مدير التربية والتعليم للواء ناعور د. هيفاء الخريشا صباح اليوم لواقع مدرسة حسبان الثانوية للبنين بعد المنخفض الجوي الأخير، حيث تركّزت المتابعة على سلامة السور والمرافق الخارجية والتأكد من جاهزيّة المدرسة لاستقبال الطلبة. اضافة اعلان





ورافق الخريشا خلال الجولة رئيس قسم الأبنية م. عبدالله أبو لحية، حيث اطلعت على الأعمال المُنجزة في المدرسة خاصة في محيط السور والمرافق الخارجية، وما تمَّ اتخاذه من إجراءات فنيّة لضمان ثباتها وسلامتها.



وأكدت الخريشا حرص المديرية على المتابعة المستمرة لمعالجة أي ملاحظات قد تنتج عن الظروف الجوية، مُشيرةً إلى أن قسم الأبنية يواصل عمله بشكل مستمر لضمان جاهزيّة المدارس.



وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم في متابعة الأبنية المدرسية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.