اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وكانت إدارة الترخيص قد أعلنت في وقت سابق عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة من الترميز 1 للبيع المباشر عبر بوابتها الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل
-
حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المهندس هيثم القعقاع
-
الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين
-
المواصفات والمقاييس: تشديد الرقابة على المدافئ وأسطوانات الغاز
-
وزير الخارجية يترأس أعمال المنتدى الإقليمي الـ10 لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط
-
وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في الرمثا
-
اغلاق طريق غور عسال اثر تدهور مركبة
-
البترا تسجل مشهدا سماويا استثنائيا لظاهرة "الثبات القمري"