اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري-    نشرت إدارة الترخيص في مديرية الأمن العام قائمة جديدة بأرقام المركبات المميزة المتاحة للبيع المباشر، وذلك بعد بيع عدد كبير من الأرقام التي طرحت سابقا.

وكانت إدارة الترخيص قد أعلنت في وقت سابق عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة من الترميز 1 للبيع المباشر عبر بوابتها الإلكترونية.

