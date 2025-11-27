الخميس 2025-11-27 11:39 ص
 

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المهندس هيثم القعقاع

المهندس هيثم القعقاع
المهندس هيثم القعقاع رحمه الله
 
الخميس، 27-11-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   خيم الحزن والأسى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة المهندس هيثم أكرم فريح القعقاع، حيث نعاه أصدقاؤه وأقاربه بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه ومسيرته المهنية والإنسانية، وواصفينه بصاحب السيرة الطيبة والحضور المحبّب بين الجميع.اضافة اعلان


ووفق رصد موقع "الوكيل الإخباري"، فإن الفقيد قد فارق الحياة عن عُمر يناهز 46 عامًا إثر أزمة قلبية حادة. ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد السهل في كفرنجة – عجلون إلى مثواه الأخير.

وتُقبل التعازي في ديوان عشيرة القعاقعة – كفرنجة يومي الخميس والجمعة، وفي ديوان آل الهلسة – دابوق يوم السبت، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من حملة إزالة العشوائيات في البحر الميت.

أخبار محلية حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

ت

أخبار محلية رئيس المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يتراجع متجها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

المهندس هيثم القعقاع

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المهندس هيثم القعقاع

الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

أخبار محلية الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

شخص يجلس على الأريكة ويقوم بتدفئة يديه باستخدام مدفئة كهربائية

أخبار محلية المواصفات والمقاييس: تشديد الرقابة على المدافئ وأسطوانات الغاز

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس عودة الأمطار إلى المملكة بهذا الموعد



 
 





الأكثر مشاهدة