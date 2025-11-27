حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المهندس هيثم القعقاع

ووفق رصد موقع "الوكيل الإخباري"، فإن الفقيد قد فارق الحياة عن عُمر يناهز 46 عامًا إثر أزمة قلبية حادة. ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد السهل في كفرنجة – عجلون إلى مثواه الأخير.
وتُقبل التعازي في ديوان عشيرة القعاقعة – كفرنجة يومي الخميس والجمعة، وفي ديوان آل الهلسة – دابوق يوم السبت، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
