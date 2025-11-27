وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في الرمثا

واضاف انه نتج عن الحريق وفاة شخصين ،الاب(٣٦) سنة والابن(٣) سنوات ، حيث تم إخلائهما إلى المستشفى.
وسيتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق .
