الخميس 2025-11-27 11:40 ص
 

وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في الرمثا

مبنى مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
 
الخميس، 27-11-2025 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   صرح الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام ان  كوادر الإنقاذ والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني شرق اربد  والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب في منزل  في لواء الرمثا. اضافة اعلان


واضاف انه نتج عن الحريق وفاة شخصين ،الاب(٣٦) سنة  والابن(٣) سنوات  ، حيث تم  إخلائهما إلى  المستشفى. 

وسيتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق .
 
 
