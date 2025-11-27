وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في الرمثا

09:39 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755351 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صرح الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب في منزل في لواء الرمثا. اضافة اعلان





واضاف انه نتج عن الحريق وفاة شخصين ،الاب(٣٦) سنة والابن(٣) سنوات ، حيث تم إخلائهما إلى المستشفى.



وسيتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق .