اغلاق طريق غور عسال اثر تدهور مركبة

09:24 ص

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية صباح اليوم الخميس مع حادث تدهور مركبة على طريق غور عسال بعد شركة البوتاس، ما نتج عنها اصابة متوسطة واعاقة للحركة المرورية على المسرب الأيمن باتجاه العاصمة عمان.





وقال الملازم ليث فريحات من الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبة نقل عمومي و مركبة خصوصي على طريق اربد – عمان نتج عنه اصابتين وتم اسعافهم من قبل مجموعات الدفاع المدني الى مستشفى جرش.



واشار الفريحات الى تعامل كوادر الدفاع المدني مع حادث تصادم بين شاحنتين على الطريق الخلفي ، مما ادى الى انسكاب لمادة الزيوت على الطريق العام واغلاق الحركة السير وتم تحويل حركة السير الى طريق الشلالة باتجاه الجمرك عمان، والطريق سالك.