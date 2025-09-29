أردنية تضع مولودتها في مطار جدة السعودي .. ما القصة؟

03:19 م

الوكيل الإخباري- شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح اليوم ولادة مسافرة أردنية (22 عامًا) بعد دقائق من وصول رحلتها القادمة من العاصمة السنغافورية كوالالمبور. اضافة اعلان





وكانت وجهة المسافرة الرئيسية الأردن، إلا أنها قررت اختيار رحلة ترانزيت مرورًا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفور وصول الطائرة إلى ساحة المطار باغتتها آلام الولادة، حيث باشرت الفرق الطبية السعودية بمتابعة الحالة على الفور، وتمت الولادة خلال دقائق من وصولها، تحت رعاية طبية متخصصة.



وتلقت الفرق الطبية بمطار جدة بلاغًا عن وجود مسافرة تعاني من آلام المخاض، فسارعت إلى الطائرة، حيث أنجبت المسافرة طفلتها بعد وصول الطاقم بدقائق قليلة. وقد تأكد الفريق الطبي من سلامة الأم والمولودة واستقرار حالتهما، قبل أن تُحال إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستكمال إجراءاتها الصحية.



ويذكر أن مطارات جدة بدأت منذ العام الماضي في تجهيز فرق إسعافية تعمل على مدار الساعة، تتكون من 8 محطات مجهزة بأحدث وسائل المساعدة الطبية، ويعمل بها 39 مسعفًا ومسعفة، لضمان تقديم الرعاية الفورية للمسافرين في جميع الحالات الطارئة.





