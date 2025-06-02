أرقام جديدة من الإحصاءات العامة حول معدل البطالة

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الوكيل الإخباري- سجّل معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا طفيفًا، ليبلغ 21.3%، مقارنة بـ21.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الصادر الإثنين. اضافة اعلان





وأوضح التقرير أن معدل البطالة شهد على المدى البعيد تحسنًا بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، مما يشير إلى تحسّن تدريجي في مؤشرات سوق العمل.



وبيّن التقرير أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 18.6%، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 31.2%، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي، ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية، بينما انخفض للإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.



وأظهرت نتائج التقرير أن نحو 60% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، بينما كانت مؤهلات 40% منهم أقل من الثانوية.



وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان (23 سنة فأكثر) 31.0%، حيث تركز 60.0% من الذكور المشتغلين في الفئة العمرية بين 20–39 عامًا، وبلغت النسبة بين الإناث 58.2%.



وفيما يتعلق بالمؤهلات التعليمية للمشتغلين، بلغت نسبة من هم أقل من الثانوية 46.3%، ومن يحملون شهادة الثانوية 10.3%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلات أعلى من الثانوية 43.0%.



بلغت نسبة المشتغلين بأجر من إجمالي العاملين 86.8%، منها 84.8% للذكور و95.4% للإناث.



وسجلت العمالة الوافدة تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت 44.0% من إجمالي المشتغلين في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ44.7% في الفترة نفسها من عام 2024، أي بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية.



أوضح التقرير أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (نسبة قوة العمل إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 32.9% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ34.1% في نفس الفترة من عام 2024.



وسجلت مشاركة الذكور 51.2%، مقابل 53.7% في العام السابق، أما مشاركة الإناث فبلغت 14.5%، مقارنة بـ15.5% في الربع الأول من 2024، أي بانخفاض بمقدار 1.0 نقطة مئوية. علمًا أن معدل مشاركة المرأة اقتصاديًا في الدول العربية يبلغ 18.0%.



أظهرت النتائج وجود فجوة واضحة بين الجنسين في المستويات التعليمية ضمن قوة العمل، حيث أن 55.2% من الذكور كانوا بمستوى تعليمي دون الثانوية، مقابل 8.5% فقط من الإناث.



كما أظهرت البيانات أن 75.6% من النساء في قوة العمل يحملن مؤهلات بكالوريوس فأعلى، مقارنة بـ27.1% من الذكور.



وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي 22.3% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.



أُجري مسح قوة العمل على عينة مكوّنة من 16,560 أسرة، ممثلة لجميع محافظات المملكة، وتشمل الحضر والريف. ويتم تنفيذ المسح في منتصف كل ربع من السنة، ويغطي أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، ويعتمد على التوصيات الدولية المعتمدة، عبر سؤال الأفراد عما إذا كانوا قد بحثوا عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة ليوم المقابلة.